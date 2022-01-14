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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Kupayı almak için elimizden geleni yapacağız

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Kupayı almak için elimizden geleni yapacağız

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve Göztepe ile eşleştikleri Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye Kupası'na her zaman önem verdiklerini anlatan Kocadağ, "Geçen senenin hem lig hem kupa hem de Süper Kupa şampiyonu sahibi olarak buraya geldik. İnşallah bu sene de kupalardan bir veya birkaç tanesini müzemize götürmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nı önemsiyoruz. Göztepe, iyi bir takım. Evimizde oynayacak olmamız bir avantaj. Tek maç olduğu için yüzde 50-50 şansı olan, her türlü sonuca açık olan bir maç olacak. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Türkiye Kupası'nı bu sene de müzemize götürmek için çalışacağız. Bu kupayı önemsediğimizi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Emre Kocadağ, kupada bu aşamadan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanacak olmasıyla ilgili, "Ligde uygulanıyor çok da bir etkisi olmuyor. İnşallah burada olumlu etkisi olur. Hataların düzeltilmesi noktasında etkisi olur. Önemli olan VAR sisteminin olup olmaması değil nasıl uygulandığı. Bunun iyi bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı." değerlendirmesinde bulundu.

Kocadağ, Türkiye Kupası'nı kazanacak takımın UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak olması hakkında ise "Ligde de yukarılara tırmanmak için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki maçlarımızı kazanmak için çok büyük efor sarf edeceğiz. Türkiye Kupası bu noktada da çok önemli. Özellikle bizim için. Kupayı almak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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