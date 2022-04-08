  • BIST 2.393,39
  • Altın 921.958
  • Dolar 14.7468
  • Euro 16.0349
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşularının ardından yapılan stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5’e 2 çalışmaları yapıldı. Antrenman, uygulanan taktik programın ardından oynanan taktik maçıyla tamamlandı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32'nci haftasında, yarın saat 20.30’da Vodafone Park’ta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Teknik direktör Valerien Ismael'in Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna aldığı 21 futbolcu şöyle:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzon, boks ve güreşteki başarısını olimpiyatlara taşımak istiyor08 Nisan 2022 Cuma 13:46
  • Avrupa şampiyonu güreşçi Kerem Kamal, başarısının sırrını anlattı08 Nisan 2022 Cuma 13:46
  • Olimpiyat üçüncüsü milli judocu Recep Çiftçi: 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak istiyorum08 Nisan 2022 Cuma 13:45
  • Avrupa Şampiyonu Murat Fırat, memleketi Şanlıurfa'da coşkuyla karşılandı08 Nisan 2022 Cuma 13:44
  • Milli sporcu kardeşler, pistlerde başarıya koşmak için güç depoluyor08 Nisan 2022 Cuma 13:44
  • Balkan şampiyonu milli yelkenci güzünü Avrupa'da madalyaya dikti08 Nisan 2022 Cuma 13:43
  • NBA'de Jokic tarihe geçti, Nuggets play-off biletini aldı08 Nisan 2022 Cuma 10:50
  • Futbol'da haftanın programı08 Nisan 2022 Cuma 10:49
  • MotoGP'de heyecan ABD'de sürecek08 Nisan 2022 Cuma 09:52
  • Süper Lig'de 8 maçtır puan alamayan Göztepe, yarın Kayserispor'u ağırlayacak08 Nisan 2022 Cuma 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti