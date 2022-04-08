Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi