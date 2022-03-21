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Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi 40 saattir elektriksiz

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi aralıklarla 40 saate ulaştı. Elektrik arızası nedeniyle 19 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da mahalleninin bir bölümüne elektrik verilemedi.
Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi 40 saattir elektriksiz

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Şehit Cahit Gökalp Sokak çevresinde, yeraltından geçen kabloların zarar görmesi nedeniyle meydana gelen elektrik kesintisi yaklaşık 30 saate ulaştı. Mahalle sakinleri dün yetkilileri arayarak arızanın giderilmesini bekledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sokağın sadece bir kısmına elektrik verilebildi. 

"HERKES SORUMLULUĞU BİRBİRİNE ATIYOR"

Mahalle sakini Mahmut Şenbahar kesintinin 27.5 saattir sürdüğünü ve mağdur olduklarını belirterek "Birbirimize sarılarak ısındık. Yorgan battaniye ne bulduysak kullandık. Yetkililerden cevap veren yok. Elektrik arıza, Valilik, Belediye herkesi aradık. Kimse cevap vermiyor. Yeraltındaki kablolar patlamış. Onardılar ve gece saat 23.00'de elektrik verdiler. Şimdi bazı binalarda yine elektrik yok. Bu kez de su kesik. Elektriği yapayım derken, şimdi de suyu patlatmışlar. Herkes mağdur oldu. Evde hastam var. Onu ısıtmak için her türlü yolu denedik. Üst üste hırka, dört çift çorap bir de üzerine battaniye yorgan, ne bulduysak giydirdik" dedi.

"SOĞUTUCU ÇALIŞSIN DİYE JENERATÖR KULLANDIM"

Mahalle esnafı Mehmet Şakrak, "Dolaptaki ürünler bozulmasın diye jeneratör çalıştırdım. İki saat içinde gelir dediler ama, ne zaman geleceği belli değil. Gece ev çok soğuktu. Battaniyelere sarılarak ısınmaya çalıştıkö dedi. Bir esnaf da fenerlerle idare etmeye çalıştıklarını belirtti.

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