Beşiktaş farklı galibiyetle 3 puan aldı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi.

Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

8. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Saiss topu indirdi, kale çizgisine yakın mesafeden Weghorst'un vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

10. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Berkay Vardar topu arkaya aşırdı, Muleka'nın vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha yan direğe çarpıp oyun alanında kaldı. Fatih Karagümrük savunması bir tehlikeyi daha savuşturdu.

11. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. N'Koudou soldan taşıdığı topu son çizgide ceza alanına gönderdi. Arka direkte Salih Uçan'ın gelişine şutunda, Caner Erkin meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

17. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. N'Koudou'nun pasıyla sağda topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı ceza alanına gönderdi. Altıpasta iyi pozisyon alan Weghorst, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0

21. dakikada Salih Uçan ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından direkten döndü.

31. dakikada Shukurov'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ersin son anda topu kornere çeldi.

34. dakikada Beşiktaş güzel bir organizasyonla ikinci golü buldu. N'Koudou kendi ceza alanına yakın bir yerden uzun pasla topu Rosier ile buluşturdu. Bu oyuncu rakip alana girdikten sonra meşin yuvarlağı Salih'e bıraktı. Salih'in güzel ortasında rakip ceza alanı içinde topla buluşan N'Koudou'nun çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

42. dakikada Masuaku'nun soldan yaptığı ortada savunmadan seken topa Muleka kafayla vurdu, kaleci son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

50. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Muleka, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

53. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde altıpasta son olarak topla buluşan Diagne, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve farkı ikiye indirdi: 3-1

62. dakikada Masuaku'nun soldan uzun ortasına Weghorst çaprazdan kafayla vurdu, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

82. dakikada Kartal Yılmaz'ın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Muleka'nın aşırtma vuruşunda top üstten dışarı gitti.

86. dakikada Caner Erkin'in ortasında Ersin Destanoğlu'nun kurtarmak istediği top altıpas üstünde boşta kaldı. Yaşanan karambolde son olarak Ricci'nin sert şutunda, Ersin son anda uzanarak ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Kartal Yılmaz'ın ceza sahası içinde sağdan çıkardığı topa Rosier dönerek sert vurdu, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 4-1

Beşiktaş karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Beşiktaş puanını 7'ye yükseltti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek ligde puanını 7'ye yükseltti.

Siyah-beyazlı takımın bu sezon kadrosuna kattığı Wout Weghorst ve Jackson Muleka'nın Beşiktaş forması altında golle tanıştığı mücadelede Fatih Karagümrük'ün tek golü ise Mbaye Diagne'den geldi.

Maça tempolu ve baskılı başlayan siyah-beyazlı takımın ilk yarıda 3 topu da direkten döndü.

Sezonun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup eden, geçen hafta da Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü farklı mağlup etti. Ligdeki 3 maçta kalesinde 4 gol gören Beşiktaş, rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı.