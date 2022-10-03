Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

9. dakikada ilk ciddi atak Fenerbahçe'den geldi. Sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun getirdiği topla ceza sahası önünde buluşan Valencia'nın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin sol yanından az farkla auta gitti.

31. dakikada bu kez Beşiktaş tehlikeli bir atak geliştirdi. Masuaku'nun kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Salih yeniden içeri doldurdu. Penaltı noktasının hemen önünde Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

43. dakikada sol kanattan Muleka'nın ceza sahasına gönderdiği topa Weghorst yatarak dokunduğu topu auta gönderdi.

Karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona erdi.

56. dakikada ceza sahası ortasına atılan topla buluşan Szalai'nin dönerek vurduğu sert şutta, meşin yuvarlak kale direğinin solundan az farkla auta çıktı.

78. dakikada sol kanattan Ghezzal'in ortasında topa ceza sahası içinde bekleyen Weghorst dokunmaya çalıştı. Bu oyuncunun ıskaladığı meşin yuvarlak kaleci Altay'ın ellerinde kaldı.

87. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Rosier'in kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Weghorst'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direği yanından auta çıktı.

89. dakikada Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası önünde topla buluşan Weghorst'un kafayla aşırdığı top direğin dibine çarpıp oyun alanına döndü.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

"Fenerbahçe, sahadan bir puanla ayrıldı"

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan bir puanla ayrıldı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya her iki takım da temkinli bir oyunla başladı. Fenerbahçe, ilk yarıda Enner Valencia ile yakaladığı 2 pozisyonu değerlendiremezken, devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarının büyük bölümü orta saha mücadelesiyle geçerken, Fenerbahçe pozisyon üretmekte zorlandı ve deplasmanda bir puana razı oldu.

Ligde bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 7 maç sonunda puanını 14'e yükseltti.

Beşiktaş deplasmanında galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Fenerbahçe, ligde Beşiktaş ile oynadığı son 8 deplasman maçından galibiyetle ayrılamadı.

Karşılaşma öncesi rakibine konuk olduğu son 7 lig maçını kazanamayan sarı-lacivertlilerin galibiyet özlemi 8 maça çıktı.

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla elde etmişti.

Deplasmanda üst üste golsüz 2. maç

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanda üst üste ikinci maçında da gol bulamadı.

Teknik direktör Jorge Jesus ile hem ligde hem de Avrupa'da gol yollarında çok etkili bir performansa imza atan sarı-lacivertliler, ligdeki iki deplasman maçında ise suskun kaldı.

Süper Lig'deki ilk deplasman maçında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, bir sonraki dış saha mücadelesinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olurken Beşiktaş ile de 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın ligdeki galibiyet hasreti sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde Fenerbahçe'ye üstünlük kurmayı başaramadı.

Rakibi karşısında ilk yarıda etkili olamayan ve pozisyon bulmakta zorlanan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligde 4. kez puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında elde ettiği beraberlikle puanını 15'e yükseltti.

Galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Sezonun ikinci haftasında Corendon Alanyaspor'la berabere kaldıktan sonra üst üste 3 galibiyet alan Beşiktaş, derbiyle birlikte galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Ligin 6. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 7. haftada ise İstanbulspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe maçını da beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, son 3 maçta 2 puan alabilirken, 7 puanlık kayıp yaşadı.

Beşiktaş direğe takıldı

Siyah-beyazlı takım adına karşılaşmanın en şanssız pozisyonu 89. dakikada yaşandı.

Rachid Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Wout Weghorst'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

Ismael ikinci derbisinde de galibiyet göremedi

Fenerbahçe maçıyla birlikte ikinci kez bir derbide Beşiktaş'ın başında yer alan teknik direktör Valerien Ismael, bu müsabakada da galibiyetle tanışamadı.

Beşiktaş'taki ilk derbi heyecanını geçen sezon yine Fenerbahçe karşısında yaşayan tecrübeli teknik adam yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, söz konusu mücadeleyi de 1-1 berabere tamamlamıştı.

Fenerbahçe'ye iç sahada yine kaybetmedi

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynadığı son 8 derbi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Rakibi karşısında ligdeki son iç saha yenilgisini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla alan siyah-beyazlı ekip, sonraki 8 karşılaşmada 3 galibiyet ve 5 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş son 8 derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye 14 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

"Bu akşamki sonuç Fenerbahçe'yi memnun etmedi"

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sonucun iki takımı da memnun etmediğini söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, 2 takımın da kazanmak için oynadığını belirtti.

Müsabakanın ilk 70 dakikasında kendilerinin, son 20 dakikasında ise rakiplerinin üstün olduğunu dile getiren 68 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu akşamki sonuç Fenerbahçe'yi memnun etmedi, öyle düşünüyorum ki Beşiktaş'ı da memnun etmemiştir. 2 takım da kazanmak için oynadı. ilk 70 dakikada daha iyiydik. Daha fazla pozisyona giren taraftık. Son 20 dakikada ise onlar daha iyiydi. Yaptıkları değişiklikler, onları oyun anlamında yukarı çekti." diye konuştu.

Derbinin kalite ve atmosfer açısından iyi olduğunu aktaran Jesus, şöyle devam etti:

"Oyuncular rakiplerine ve oynadıkları kulüplere saygı gösterdi. İki takımın futbolcularını da tebrik ediyorum. Her maç aynı değil. Bugün çok iyi organize olan bir takıma karşı oynadık. Kaliteli oyuncuları olan, Fenerbahçe ile benzer bir takımla oynadık. Bu maç, diğer maçlara bakarsak biraz daha dengeli bir maçtı. Milli takımlara 13-14 oyuncu veren takımlar bu tarz sorunlar yaşayabiliyor. Valencia'yı bundan hariç tutuyorum çünkü bugün çok yüksek bir seviyede oynadı."

Defansif olarak Beşiktaş'a özel bir hazırlık yapmadıklarını vurgulayan Jesus, "Defansif olarak uygulamak istediğimiz fikirleri rakip kim olursa olsun aynı şekilde uyguluyoruz. Oyuncularımızın bizim istediğimiz şeyleri en iyi şekilde uygulaması için çalışıyoruz. Savunma olarak her maç aynı şeyleri uygulamaya çalışıyoruz. Fenerbahçe savunma anlamında kuvvetli ve Fenerbahçe'ye gol atmak kolay değil. Son 15 dakika duran toptan yakaladıkları pozisyon dışında rakibimizin pozisyonu yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

"Sonradan girenler ilk 11'dekilerin performansını veremedi"

Jorge Jesus, bugün yaptıkları oyuncu değişikliklerinden bekledikleri katkıyı alamadıklarını dile getirdi.

Sonradan oyuna giren oyuncuların ilk 11'deki futbolcularla aynı katkıyı veremediğini kaydeden Jesus, şunları ifade etti:

"Bugünkü değişiklikler daha önceki maçlara kıyasla beklediğimiz katkıyı vermedi. Normalde 5 oyuncu değişikliği yapıyorum. Sonradan girenler ilk 11'dekilerin performansını veremedi. Rossi'yi saymıyorum çünkü o son 5 dakika girdi. Onlar girdikten sonra takım taktiksel kalitesini kaybetmeye başladı. Değişikliklerden sonra Beşiktaş topa daha çok sahip olmaya başladı. Bugün Beşiktaş'ta oyuna giren oyuncular onların oyununu yukarı çekerken, bizim oyuncularımız oyunu yukarı çekemedi."

Fenerbahçe'nin maçın favorisi olarak gösterilmesini doğru bulmadığını belirten Jesus, "Beşiktaş'ın da çok fazla iyi, kaliteli oyuncusu var. Onlar da şampiyonluk için yarışıyor. Dengeli bir maç ve lig olduğunu düşünüyorum. Bu sene 5 takım şampiyonluğa oynuyor. Bu sene takımlar yatırım yaptı. Güçlü ve zorlu bir lig. Bu sebepten dolayı Fenerbahçe'yi favori görmedim. Favorilik sahada gösterilir. İki takım da iyi oyun sergiledi. Bu sene şampiyonluk için oynayacaklarını gösterdiler." şeklinde görüş belirtti.

Jesus, maçta yapılan faul sayısının ise karşılaşmanın atmosferine göre normal olduğunu sözlerine ekledi.

"Kazansak bizi yukarı taşıyacak bir galibiyet olacaktı"

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, puan kaybının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ismael, "Kazanmak istiyorduk, kazansak bizi yukarı taşıyacak bir galibiyet olacaktı ama maalesef kazanamadık." dedi.

Rakipleri karşısında oyun planlarının savunma arkasında boşluklardan faydalanmak olduğuna dikkati çeken Ismael, "Rakibin, savunmayı önde kurduğunu düşünürsek bundan faydalanmak istedik. Net fırsatlar verdiklerine şahit olmuştuk. Çok ofsaytta kaldığımızı devre arasında konuştuk." diye konuştu.

Mücadelenin son anlarında Weghorst'un direkten dönen topu sonrası yaşadıklarını anlatan Ismael, "O esnada hissettiklerimi statta herkes hissetti. Ben de gol sandım. Weghorst kafaya iyi yükseldi, orta iyiydi, her şey pozisyonun gol olması için müsaitti ama bir türlü top içeri girmedi. O an şansa ihtiyacımız vardı, topun içeri girmesini çok isterdik." ifadelerini kullandı.

"Tüm sakatlar dönünce daha da iyi olacağız"

Zor bir maç olduğunu anlatan Ismael, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atmosfer yine çok iyiydi, taraftarımız muhteşemdi. Kendilerine bu müthiş performansın ödülü olarak 3 puan veremediğimiz için üzgünüz. İkinci yarıda daha güçlü oynadık. Son bölümlerde fırsatlar bulduk. Geçen haftaya göre bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Son bölümde fiziksel olarak güçlü kaldık. Tüm oyuncuları kullanabildik. Sakatlıktan dönenler oldu. Kulübe katkısı da iyiydi, bundan dolayı mutluyum. Önümüzdeki hafta tüm sakatlar dönünce daha da iyi olacağız. Planlarımızdan biri kulübe katkısı almaktı. Tüm oyuncularımız hazır ve fit olduğu zaman daha iyi olacağız. Kilit oyuncularınız olmadığında bu eksiklikler işi zorlaştırıyor. Sakatlıktan dönen futbolcularımızın bir kısmı takımın geri kalanıyla aynı seviyede değil. Gedson, Ghezzal, Tayfur ve diğerleri bize nefes oldular. Kulübe katkısının bu şekilde devam etmesini ümit ediyorum."

Maç sonunda Wout Weghorst'la yaptığı görüşmeyi anlatan Ismael, "Gol atamadığı için üzgündü. Son dönemde yakaladığı 2 fırsat vardı. Biri direkten döndü, biri dışarı çıktı. 'Bu şekilde devam et' dedim ona. 3 puanı kazanmak için her şeyi yaptığımızı söyledim." değerlendirmesinde bulundu.

Savunmanın performansını değerlendiren Ismael, "Bugün gol yemediğimiz için mutluyuz. İstatistiksel olarak rakibe az fırsat verdik. Geçen hafta verdiğimiz fırsatlarda gol yemiştik. Bu hafta gol yememek mutlu etti. Önümüzdeki haftada da savunmadan aynı performansı bekliyorum." diye konuştu.

Ismael, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 'İlk 70 dakika biz daha iyiydik. Son 15-20 dakika Beşiktaş bizden daha iyiydi' şeklindeki görüşüne katılmadığını vurgulayarak, "Bazı anlarda tehlikeli oldular. Bizim bazı anlarda daha sabırlı olmamız gerekiyordu. İkinci yarıda topun bizde olduğu anlar yaşadık. Rakip yoruldukça ve kulübe katkısını istediğimiz gibi alınca oyunumuz iyileşti ancak golü atamadık." ifadelerini kullandı.

"Geleceğim konusunda endişelenmiyorum"

Beşiktaş'taki geleceğinden endişe etmediğini belirten Ismael, "Geleceğim konusunda endişelenmiyorum. İyi bir ekibim var, iyi çalışıyoruz, iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Biz çalışıyoruz yüzde yüzümüzü veriyoruz, başarılı olmak istiyoruz. Yorumları okumuyorum, zaten Türkçe de bilmiyorum. Ekibimle birlikte işime ve bu takımın geleceğine odaklanmış durumdayım." şeklinde konuştu.

Ismael, Ghezzal'in ne zaman ilk 11'e döneceğine yönelik bir soruya ise oyuncunun tam anlamıyla iyileşmesini bekleyeceklerini, bunun tüm oyuncular için aynı olduğunu söyledi.