Beşiktaş, genç kaleci Emre Bilgin'le sözleşme yeniledi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sportif direktör Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcu ile bir araya geldi.
Kazancı, 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e başarı dileklerinde bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sportif direktör Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcu ile bir araya geldi.
Kazancı, 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e başarı dileklerinde bulundu.
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