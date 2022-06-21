Beşiktaş, genç kaleci Emre Bilgin'le sözleşme yeniledi

Beşiktaş Kulübü, 18 yaşındaki kalecisi Emre Bilgin'le sözleşme yenilediklerini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sportif direktör Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcu ile bir araya geldi.

Kazancı, 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e başarı dileklerinde bulundu.