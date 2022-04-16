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Beşiktaş, GZT Giresunspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak.
Beşiktaş, GZT Giresunspor'a konuk olacak

Çotanak Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde 13 galibiyet, 11 beraberliği ve 8 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 50 puan topladı.

GZT Giresunspor ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda 39 puan elde etti.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, evinde GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olmuştu.

Ismael ile 4 puan adı
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı 2 maçta birer beraberlik ve galibiyet aldı.

Ismael yönetimindeki ilk maçta Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evinde ise Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi.

Son 5 maçta 6 puan
Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 6 puan alabildi.

Bu süreçte Aytemiz Alanyaspor'a üstünlük kurabilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) maçlarını berabere bitirdi.

Beşiktaş, söz konusu dönemde Galatasaray ile oynadığı derbi maçında ise 2-1 mağlup ayrıldı.

Deplasman karnesi kötü
Beşiktaş, bu sezon ligdeki deplasman maçlarında istediği sonuçları alamadı.

Dış sahada 16 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bunların sadece 3'ünü kazanabildi. 7 deplasman maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakiplerine 6 kez mağlup oldu ve 16 puan toplayabildi.

Beşiktaş, son 2 deplasman maçında ise Galatasaray'a yenilirken, Trabzonspor ile berabere kaldı.

Welinton cezalı
Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Welinton Souza, cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Welinton, Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla dördüncü kez aynı durumu yaşadı ve cezalı duruma düştü.

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören ve Aytemiz Alanyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Cyle Larin, yarınki karşılaşmada görev alabilecek.

8 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Beşiktaş'ta yarınki maç öncesi Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 34. haftadaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

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