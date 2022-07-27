  • BIST 2.537,12
  • Altın 988.041
  • Dolar 17.8714
  • Euro 18.1383
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Beşiktaş, hazırlık maçında Deportivo Alaves'e kaybetti

Beşiktaş, İspanya kampındaki 2’nci hazırlık maçında Deportivo Alaves’e 2-1 mağlup oldu.
Beşiktaş, hazırlık maçında Deportivo Alaves'e kaybetti

Yeni sezon hazırlıklarını İspanya’nın Alicante bölgesindeki yaptığı kamp ile sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında LaLiga 2 ekiplerinden Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael sahaya, Ersin, Berkay, Welinton, Necip, Rosier, Gedson, Salih, Boyd, Ghezzal, Muleka, Weghorst ilk 11’iyle çıktı. Deportivo Alaves’in ilk 11’i ise Sivera, Tenaglia, Sedlar, Lejeune, Duarte, Salva Sevilla, Benavidez, Guridi, Alkain, Luis Rioja ve Miguel’den oluştu. Beşiktaş, 2’nci dakikada Jackson Muleka’nın attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Alaves, 2’nci yarıda önce 54’üncü dakikada Guridi daha sonra ise 66’ncı dakikada De La Fuente’nin golleriyle skoru 2-1’e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Deportivo Alaves, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, İspanya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'a 3-0 mağlup olmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Stefan Kuntz, Uluslararası Antrenörler Kongresi'ne konuşmacı olarak katıldı26 Temmuz 2022 Salı 15:24
  • Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısına tur için çıkacak26 Temmuz 2022 Salı 15:22
  • Galatasaray'da 11 isim kadro dışı kaldı26 Temmuz 2022 Salı 13:25
  • Cemali Sertel, Antalyaspor'da25 Temmuz 2022 Pazartesi 22:02
  • Sivasspor, hazırlık maçında Al Sharjah'ı yendi25 Temmuz 2022 Pazartesi 21:06
  • Trabzonspor, hazırlık maçında Empoli’ye mağlup oldu25 Temmuz 2022 Pazartesi 20:06
  • TFF'den 1959 öncesi şampiyonluklar için açıklama!25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:26
  • Galatasaray'a 20 milyon euroluk golcü: Kasper Dolberg için görüşmeler başladı25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:17
  • Bülent Korkmaz, Okan Buruk'un Galatasaray'da başarılı olacağına inanıyor25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:51
  • Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti