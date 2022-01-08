  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 42. randevuda

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 42. randevuda

İki ekip arasında geride kalan 41 lig maçından 27'sini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 82 kez havalandırırken, Çaykur Rizespor ise 39 gol attı.

Bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor'un 19 maçlık galibiyet hasreti
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Beşiktaş karşısında uzun zamandır galibiyet hasreti yaşıyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 19 maçtan 14'ünü yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

Beşiktaş, Rize'deki son 9 maçta yenilmedi
Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan 19 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 7 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, deplasmanda 12 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 33, yeşil-mavililer ise 23 gol attı.

Rakibine dış sahada son olarak 2005-2006'da mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından deplasmandaki 9 maçta 8 galibiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı.

Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken maç, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

Beşiktaş'a tarihi yenilgiyi tattırdı
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı.

Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu ve Çaykur Rizespor karşılaşmayı 5-1 kazandı.

Bu sonuç Beşiktaş'ın lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Coutinho, Aston Villa'da07 Ocak 2022 Cuma 12:48
  • Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, sezon sonuna kadar takımdan ayrıldığını açıkladı07 Ocak 2022 Cuma 12:41
  • Newcastle United, Atletico Madrid'den Kieran Trippier'ı transfer etti07 Ocak 2022 Cuma 12:40
  • NBA'de Suns, Clippers'ı yenerek Batı Konferansı zirvesine yerleşti07 Ocak 2022 Cuma 10:39
  • Türk güreşinin efsanesi: Yaşar Doğu07 Ocak 2022 Cuma 10:38
  • THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Kovid-19 nedeniyle maç oynanmayacak07 Ocak 2022 Cuma 10:38
  • Galatasaray Süper Lig'de Giresunspor'u konuk edecek07 Ocak 2022 Cuma 10:37
  • Medipol Başakşehir yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak07 Ocak 2022 Cuma 10:37
  • Futbolda ikinci yarının perdesi açılıyor07 Ocak 2022 Cuma 10:36
  • Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile 3 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı07 Ocak 2022 Cuma 09:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti