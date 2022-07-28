Beşiktaş ile Nesine.com arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Beşiktaş Kulübü ile Nesine.com arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen imza töreninde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp genel sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah ve Nesine.com Üst Yöneticisi (CEO) Halit Gülbakanoğlu açıklamalarda bulundu.

Nesine.com ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını belirten Ahmet Nur Çebi, "Ekonomik krizlerin yaşandığı bu ortamda spor kulüplerinin ayakta kalabilmesi ve başarılı olabilmelerini sağlayacak en önemli konulardan biri sponsorların desteği. Bu sene sponsorların 2-3 kat arttığını, Nesine.com'un da bizim için önemli bir yeri olduğunu söylemek istiyorum. Türk futboluna ve Beşiktaş'a destek veren tüm sponsorlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu, Beşiktaş'a sponsor olmanın kendilerini çok gururlandırdığını dile getirerek, "Beşiktaş ile geçmişte bazı resmi bahis ve reklam sponsorluk anlaşmaları oldu. Bu kez formasında olmak bizi ekstra mutlu ediyor. İnşallah uzun süre beraber devam ederiz. Bu anlaşma 2 yıllık. Eşya piyangosu da yapacağız. Beşiktaş ile başarılı olmamama ihtimalini görmüyoruz. Yıl bazında, bu sene 12,5 milyon lira garanti para olacak. Ayrıca eşya piyanosuyla da 1 milyon avroyu yakalarız diye düşünüyorum. Bu tamamen iletişimi iyi yapmamızla olacak. Burayı iyi anlatabilir ve iyi organizasyon yapabilirsek bu iş başarılı olur." diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah ise Nesine.com ile çok güzel işlere imza atacaklarına inandıklarını ifade ederek, "Çok mutluyuz. İlk kez Beşiktaş'ta kombine kartlarda kadınlara yönelik indirim sağlandı. Bunun karşılığını çok güzel aldık. Nesine.com ile de kadınlara yönelik beraber proje yapabiliriz." şeklinde görüş belirtti.