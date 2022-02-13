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Beşiktaş kafilesi Adana'da

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kafile, Adana'ya geldi. Siyah-beyazlı ekibi, Adana’da taraftarlar karşıladı. Karşılamada taraftarların az olması dikkat çekti.
Beşiktaş kafilesi Adana'da

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda yarın saat 20.00’de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, Adana Havalimanı’na geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımını karşılamak için saatler öncesinde havalimanına gelerek beklemeye başladı. Futbolcuların çıkmasıyla birlikte sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tezahüratların ardından havalimanından ayrıldı. Kafileyi karşılamaya gelen taraftarların az olması dikkat çekti.

Siyah-beyazlı kafile, maç saatini beklemek üzere otele hareket etti.

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