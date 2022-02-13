Beşiktaş kafilesi Adana'da

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kafile, Adana'ya geldi. Siyah-beyazlı ekibi, Adana’da taraftarlar karşıladı. Karşılamada taraftarların az olması dikkat çekti.