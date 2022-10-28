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Beşiktaş Kulübü Şenol Güneş'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü Şenol Güneş'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı

"Evine Hoş Geldin Şenol Güneş" başlığıyla Güneş'i açıklayan kulüp, "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile anlaşmaya varmıştır. 2015-19 yılları arasında Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğünü yapan, bu süre zarfında Beşiktaşımızın Süper Lig'de kazandığı şampiyonluklar ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılardaki emekleriyle taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Şenol Güneş'e evine hoş geldin diyoruz. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inandığımız Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e çalışmalarında üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca KAP'a yapılan açıklamada da, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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