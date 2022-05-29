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Beşiktaş Kulübünün kongresi başladı

Beşiktaş Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı.
Beşiktaş Kulübünün kongresi başladı

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kongrede, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ve başkan adayı Fuat Çimen, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olabilmek için yarışacak.

Kongrede, aidatlarını yatıran 15 bin 512 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Seçimde adaylardan Ahmet Nur Çebi beyaz, Fuat Çimen ise yeşil renkli pusulayla yarışacak.

Genel kurulda üyeler 20 sandıkta oylarını kullanacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak. Kongrede ayrıca denetleme kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak.

Adayların yönetim kurulu listesi
Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Ahmet Nur Çebi:

Asıl üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan

Fuat Çimen:

Asıl üyeler: Haldun Boz, Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Banu Noyan, Behzat Güven Cem

Yedek üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek

Beşiktaş Başkanı Çebi: Beşiktaş'ın sahibi genel kuruludur
Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa tekrar aday olan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile başkan adayı Fuat Çimen, üyelere hitap etti.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede konuşan başkan adaylarından Fuat Çimen, "Başkanımız dün beni nezaketle sahneye davet etti ve bende icabet ettim. Bu davranışım kimi çevrelerce eleştirildi. Ben bunu reddediyorum. Bu genel kurul iradesine ve Beşiktaş başkanına saygıdır.'' dedi.

''Beşiktaş'ın lobisi yok diye'' üzüntü yaşandığını ifade eden Çimen, ''Taraftar ve dernekler ayrılmış. Beşiktaş bir avuç elitistin değildir." diye konuştu.

Adaylık sürecinin zorlu geçtiğini ifade eden ve projeleri hakkında bilgi veren Çimen, şunları söyledi:

"Çok zorlu bir adaylık süreci geçirdik. Bizi destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. 2,5 yıl önce çıktığımız bu yolda onursal başkanımız Süleyman Seba’nın 'Beşiktaş için bir şeyler yapmak istiyorsanız kimsenin adamı olmayın' sözünü şiar edindik. Kimsenin adamı olmadık. Yıllardır üzerinde çalıştığımız proje ve planlarımızı son 2,5 yılda olgunlaştırdık. Köprüden önce son çıkış olarak bu önemli seçimde, Beşiktaş'ın kurtuluş savaşını nasıl kazanacağımızı anlatacağım. Son 20 yıldır 'paralı başkan, kasa kolaylığı' diye bahsedilen konuya değinmek istiyorum. Bu durum 10 milyondan 5 milyar borca getirdi bizleri. Dün yapılan açıklamada yıllık 1 milyar faiz öder duruma geldik. Bunu açıklarken başkan örnekler verdi. Uzlaşma hali varken Abdullah Avcı ile mahkemelik olduk. 'Yeni gelen hocayla 30 milyon dolar kar ettik' dedi başkanımız. Kar hesabını böyle yapan başkan için herkese soruyorum bu kulüp tesadüflerle hareket edilebilir mi?"

"Takdir ve değerlendirme genel kurulun"
Başkan Ahmet Nur Çebi ise dün yaptığı konuşmayı hatırlatarak, şunları söyledi:

"Buraya gelip Beşiktaş için emek verenlere canıgönülden teşekkür ediyorum. Dün söyleyeceklerimi söyledim. Bundan sonra ekleyecek bir şey yok. Biz geldiğimizde icraatları önünüze sunduk. Takdir ve değerlendirme genel kurulun. Beşiktaş'ın sahibi genel kuruludur. Verecekleri karara her şekilde saygı duyacağız. Aday çıkan kardeşimiz Fuat Çimen'e de canıgönülden başarılar diliyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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