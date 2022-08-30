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Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında, Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi. Fenerbahçe Konyaspor'a 1-0 yenilince, liderlik koltuğuna Beşiktaş oturdu.
Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında, Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi. Fenerbahçe Konyaspor'a 1-0 yenilince, liderlik koltuğuna Beşiktaş oturdu.

Bu sonuçla Süper Lig'deki 4. maçında üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 10'a çıkardı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Weghorst hem atıyor hem attırıyor

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Wout Weghorst, attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkıyor.

Fatih Karagümrük maçının ardından Sivasspor karşısında da fileleri havalandıran 30 yaşındaki santrfor, ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Weghorst, attığı gollerin yanı sıra verdiği gol paslarıyla da dikkati çekti. Hollandalı oyuncu, Kayserispor, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarında birer asist yaptı.

Wout Weghorst, sağladığı skor katkısıyla siyah-beyazlı takımın 4. hafta sonunda liderliğe yükselmesinde önemli rol oynadı.

Muleka, gol sayısını 3'e çıkardı

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Jackson Muleka, bu sezon ligde üçüncü golünü kaydetti.

Geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da forma giyen Muleka, lacivert-beyazlı takımda sergilediği etkili performansını Beşiktaş'ta da sürdürüyor.

Fatih Karagümrük maçında siyah-beyazlı formayla ilk golüne imza atan 22 yaşındaki oyuncu, Sivasspor karşısında da 2 kez fileleri havalandırdı.

Muleka, böylece Süper Lig'deki gol sayısını 15'e çıkardı.

Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'ta ilk maçına çıktı
Beşiktaş'ın yeni transferi Kerem Atakan Kesgin, siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi.

Sivasspor'dan transfer edilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'taki ilk maçına eski takımına karşı çıktı.

Kerem Atakan Kesgin, 78. dakikada Dele Alli'nin yerine oyuna dahil oldu.

 

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