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Beşiktaş sezonun ilk yarısını mağlubiyetle kapattı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi.
Beşiktaş sezonun ilk yarısını mağlubiyetle kapattı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldu.

5. dakikada Josef'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte Umut Meraş, rakibinden önce topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kornere atarak tehlikeyi önledi.

28. dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan ortasında altıpas üzerinde yükselen Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

36. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Batshuayi'nin vuruşunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

45. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest atışta altıpas içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

60. dakikada ceza sahasında Batshuayi'nin şutunda kaleci Sehic'ten dönen topu önünde bulan Ghezzal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topa Ghezzal bu kez kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanı dışına çıktı.

70. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ara pasına hareketlenen Cikalleshi'nin ceza sahası içinden sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

72. dakikada Josef'in pasında Güven Yalçın'ın ceza sahası içinden vuruşunda, top üstten auta gitti.

75. dakikada Josef'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

84. dakikada Konyaspor atağında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmed Hassan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'ndan döndü.

90. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Michalak'ın ortasında kaleci Ersin Destanoğlu'nun tokatladığı top, sağ çaprazdaki Skubic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ortasında altıpasın önündeki Ahmed Hassan'ın volesinde, top ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşma, Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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