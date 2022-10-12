  • BIST 3.559,03
  • Altın 997.694
  • Dolar 18.5859
  • Euro 18.0497
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

Beşiktaş - Trabzonspor maçını hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 16 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını Ali Şansalan'ın yöneteceği açıklandı.
Beşiktaş - Trabzonspor maçını hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesini Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak diğer önemli karşılaşmaların hakemleri ise şöyle:

Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler
Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Alanyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Karagümrük-Hatayspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay
Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar
Sivasspor-Giresunspor: Bahattin Şimşek

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genç kick boksçu Çetin Karapınar Dünya Şampiyonu11 Ekim 2022 Salı 00:58
  • "Bu grupta şansımızın yüksek olduğunu düşünüyoruz"10 Ekim 2022 Pazartesi 17:17
  • Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya şampiyonu10 Ekim 2022 Pazartesi 00:07
  • Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda finalde08 Ekim 2022 Cumartesi 01:00
  • Fenerbahçe - AEK Larnaca: 2 - 007 Ekim 2022 Cuma 01:20
  • Haaland rekorlara doymuyor: Dünya futbolu yeni bir efsanenin yükselişini izliyor06 Ekim 2022 Perşembe 13:14
  • Gaziantep FK yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak06 Ekim 2022 Perşembe 10:17
  • UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı06 Ekim 2022 Perşembe 10:16
  • Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor06 Ekim 2022 Perşembe 10:16
  • Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde05 Ekim 2022 Çarşamba 21:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti