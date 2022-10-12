Beşiktaş - Trabzonspor maçını hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.
Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesini Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak diğer önemli karşılaşmaların hakemleri ise şöyle:
Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler
Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Alanyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Karagümrük-Hatayspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay
Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar
Sivasspor-Giresunspor: Bahattin Şimşek
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