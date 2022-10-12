Beşiktaş - Trabzonspor maçını hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 16 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını Ali Şansalan'ın yöneteceği açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesini Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak diğer önemli karşılaşmaların hakemleri ise şöyle:

Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler

Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Alanyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Karagümrük-Hatayspor: Volkan Bayarslan

Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay

Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar

Sivasspor-Giresunspor: Bahattin Şimşek