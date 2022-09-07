  • BIST 3.371,39
  • Altın 995.832
  • Dolar 18.2327
  • Euro 18.0662
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Beşiktaş transferi bitirdi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor

Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı İngiliz futbolcu Nathan Redmond saat 15.30’da Atatürk Havalimanı'na inecek.
Beşiktaş transferi bitirdi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor

Beşiktaş bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Nathan Redmond transferinde mutlu sona ulaştı.

Teknik direktör Valerien Ismael'in transferini özellikle istediği yıldız futbolcu ve kulübü Southampton ile her konuda anlaşmaya varıldı.

Siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncuyu 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Transfer görüşmelerine başladığımız Nathan Redmond özel uçakla saat 15:30'da Atatürk Havalimanına inecek." ifadelerine yer verildi.

Her iki kanatta da forma giyebilen 28 yaşındaki futbolcu, forvet arkası bölgesinde de görev alabiliyor.

İngiltere Premier Lig'de 264 karşılaşmada forma giyen Redmond, 28 gol ve 26 asistlik performans sergiledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk yenilgisini aldı06 Eylül 2022 Salı 10:29
  • Galatasaray-Gaziantep FK maçının tartışmalı pozisyonları beIN Trio'da değerlendirildi06 Eylül 2022 Salı 10:19
  • Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç şifresiz06 Eylül 2022 Salı 10:06
  • Sahada 10 kişi kalan Galatasaray, son dakikalarda güldü06 Eylül 2022 Salı 09:43
  • FIBA, Türkiye'nin kural hatası itirazını reddetti06 Eylül 2022 Salı 09:42
  • Spor Toto Süper Lig'de görünüm06 Eylül 2022 Salı 09:41
  • Paris'te millilerden 7 madalya başarısı05 Eylül 2022 Pazartesi 23:40
  • Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı imzaladı05 Eylül 2022 Pazartesi 23:12
  • Ergin Ataman: Gürcü polisi bizim takımı tartakladı05 Eylül 2022 Pazartesi 16:13
  • Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar serbest bırakıldı!05 Eylül 2022 Pazartesi 16:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti