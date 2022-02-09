  • BIST 2.034,22
  • Altın 791.36166
  • Dolar 13.5928
  • Euro 15.5462
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 0 °C
»

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda yarın Göztepe'yi konuk edecek

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe'yi konuk edecek.
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda yarın Göztepe'yi konuk edecek

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NBA All-Star yarışmalarına katılacak oyuncular belirlendi09 Şubat 2022 Çarşamba 11:40
  • Süper Lig'in ara transfer raporu09 Şubat 2022 Çarşamba 11:31
  • Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak09 Şubat 2022 Çarşamba 10:58
  • Çaykur Rizespor Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı09 Şubat 2022 Çarşamba 09:21
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Tüm doğruları Fenerbahçe yaptı ama futbolun adaleti bize tecelli etmedi09 Şubat 2022 Çarşamba 09:20
  • Galatasaray, Berk Balaban'ı Niğde Anadolu'ya kiraladı09 Şubat 2022 Çarşamba 09:20
  • Futbolda ara transfer dönemi sona erdi09 Şubat 2022 Çarşamba 09:19
  • Kasımpaşa, Muleka ile imzaladı08 Şubat 2022 Salı 22:58
  • Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs şoku08 Şubat 2022 Salı 15:02
  • Senegal'in ilk kez Afrika'nın en büyüğü olmasında pay sahibi futbolcu: Sadio Mane08 Şubat 2022 Salı 14:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti