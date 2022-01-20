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Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Vida açıklaması!

Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşme uzatmak için görüşmelere devam edildiğini açıklarken, Trabzonspor Vida için transfer görüşmesi yapıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Vida açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Domagoj Vida'nın Trabzonspor'a önerildiği ve Ahmet Nur Çebi'nin Ahmet Ağaoğlu'na, "'Her türlü kolaylığı sağlarız" dediği iddia edilen haber hakkında yalanlama geldi.

Siyah beyazlılar, Vida'nın ile sözleşme yenileme görüşmelerinin devam ettiğini duyurdu.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Domagoj Vida'yı Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Trabzonspor'a kiralayabileceklerini dile getirdiğini ancak Trabzonspor'un bu transfere sıcak bakmadığı şeklindeki Milliyet Express'de imzasız yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür. Belli çevreler tarafından kasıtlı ve art niyetle yapıldığını düşündüğümüz bu haberin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Öte yandan Kulübümüz ile Domagoj Vida arasında görüşmeler devam etmektedir.

Camiamızdan ve taraftarlarımızdan, kurumsal iletişim araçlarımızdan bir açıklama yapılmadıkça, bu ve benzeri sözde haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." 

TRABZONSPOR: GÖRÜŞME OLMADI!

Transfer iddiaları üzerine bir açıklamada Trabzonspor'dan geldi. Bordo-Mavili Kulübün açıklamasında, "Bugün çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve kulübümüzün Beşiktaş JK'nın oyuncusu Domagoj Vida ile ilgilendiğine dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'yle konuya ilişkin herhangi bir görüşmesi olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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