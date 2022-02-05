Beşiktaş yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligin 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım; 10 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgiyle 36 puan topladı.

Fraport TAV Antalyaspor ise altışar galibiyet ve beraberlikle 24 puan elde etti.

Son 4 maçta 8 puan aldı

Beşiktaş ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan aldı.

Çaykur Rizespor (2-2) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü ise 1-0'lık skorlarla yendi.

Evindeki son 3 maçı kazandı

Siyah-beyazlı ekip evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine üstünlük kurdu.

Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

Oğuzhan, Larin, Rıdvan Yılmaz ve Batshuayi kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 25. haftasındaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Ghezzal, Josef ve Umut takıma katıldı

Sakatlıkları geçen Rachid Ghezzal, Josef de Souza ve Umut Meraş takımla çalışmalara başladı.

Josef sakatlığı nedeniyle Antalya kampında yer alamamıştı. Sağ kalçasında ağrılar bulunan Rachid Ghezzal de kamptan erken dönmek zorunda kalmıştı.

Umut ise yaşadığı sakatlık nedeniyle Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyememişti.

Antalyaspor puanla dönmek istiyor

23. haftada Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

Antalyaspor'da sakatlığı süren Harun Alpsoy ile Ufuk Akyol, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlıların yeni transferi 35 yaşındaki Brezilyalı forvet Luiz Adriano'nun ise Beşiktaş maçı kafilesinde yer alması bekleniyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Akdeniz ekibi, haftaya 24 puanla 17. sırada girdi.

Beşiktaş ile Antalyaspor 52. maça çıkıyor

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 51 lig karşılaşmasının 34'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 11 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 110 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 47 gol kaydetti.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, deplasmanda 2-0 geriden gelerek rakibini 3-2 mağlup etti.

İstanbul'daki son 3 maçta kazanamadı

Beşiktaş, evindeki son 3 maçta rakibine üstünlük kurmayı başaramadı.

Akdeniz temsilcisi 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken, Süper Lig'de Beşiktaş'a bu statta ilk yenilgisini yaşatan takım olmuştu. 2019-2020'de rakibine 2-1 yenilen Beşiktaş, geçen sezonki iç saha mücadelesinde ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş rakibini İstanbul'da son olarak 2017-2018 sezonunda 2-0 yenmişti.

Beşiktaş, evinde açık ara üstün

Beşiktaş, evinde Antalyaspor'a son 3 maçta üstünlük sağlayamasa da İstanbul'daki karşılaşmalarda rakibine büyük üstünlük kurmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 25 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı.

Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 50 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.