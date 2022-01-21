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Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü hafta maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Malatya'ya geldi.
Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama

İstanbul'dan saat 14.30'da kalkan özel uçakla saat 16.15'de Malatya Erhaç Havalimanı'na inen siyah-beyazlılar kafileyi, taraftarlar karşıladı. Oyunculara ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, üzerlerindeki Beşiktaş formalarını oyunculara imzalattı. Meşaleler yakan taraftarlar takımı hava alanı çıkışına kadar uğurladı.

Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Beşiktaş kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşması, yarın saat 13.30'da Malatya Stadı'nda oynanacak.

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