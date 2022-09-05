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Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar serbest bırakıldı!

Ankara'da, MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, Beşiktaşlı futbolculara tekmeyle saldıran Berkay Ö. (20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar serbest bırakıldı!

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Ankara Batı Adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren B.Ö, tutuklanması talebiyle Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan B.Ö, "haftada bir kez kollukta imza atma" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

Ankara Eryaman Stadyumu'nda dün oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş futbol müsabakasının bitiş düdüğünden hemen sonra sahaya giren B.Ö, Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı.

Şüpheli, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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