  • BIST 2.032,44
  • Altın 832.299
  • Dolar 13.6446
  • Euro 15.4507
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Beşiktaş'ta Altay maçının hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında evinde Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş'ta Altay maçının hazırlıkları tamamlandı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda denge ve kondisyon çalışması yapan siyah-beyazlılar, 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenmanı oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Teknik direktör Önder Karaveli, Altay maçı kadrosuna şu oyuncuları dahil etti: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Francisco Montero, Josef de Souza, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Umut Meraş, Alex Teixeira.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli okçular, Slovenya'da 1 dünya, 2 de Türkiye rekoru elde etti18 Şubat 2022 Cuma 13:34
  • Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara çağrı: Tribünleri doldurmalarını istiyoruz18 Şubat 2022 Cuma 13:33
  • İşitme engelli milli güreşçiler olimpiyat hedefiyle ter döküyor18 Şubat 2022 Cuma 12:25
  • Genç gülleci Ali Peker'in ilk hedefi Avrupa şampiyonluğu18 Şubat 2022 Cuma 12:25
  • Beşiktaş yarın Altay'ı konuk edecek18 Şubat 2022 Cuma 11:44
  • Futbolda haftanın programı18 Şubat 2022 Cuma 10:37
  • Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan PFDK'nin cezasına tepki18 Şubat 2022 Cuma 10:19
  • Sixers'ın Bucks galibiyetine Furkan'dan 13 sayılık katkı18 Şubat 2022 Cuma 10:19
  • Yayın ihalesi için kritik gün18 Şubat 2022 Cuma 09:33
  • Fenerbahçe teknik direktörü Kartal: Bu turu geçebileceğimizi düşünüyoruz18 Şubat 2022 Cuma 09:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti