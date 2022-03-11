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Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına bugün Vodafone Park'ta yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi devam etti

Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve stretching çalışmasını salonda gerçekleştiren siyah-beyazlılar, sahada pas ve 5'e çalışması yaptı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın da izlediği, yoğun kar yağışı altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Oğuzhan Özyakup ile Atiba Hutchinson takımdan ayrı çalıştı.

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Vodafone Park'ta yapacağı çalışmayla devam edecek.

AHMET NUR ÇEBİ TAKIMLA ÖĞLE YEMEĞİNDE BULUŞTU

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımla Vodafone Park’ta bulunan bir restoranda öğle yemeğinde bir araya geldi.

İkinci başkan Adnan Dalgakıran, asbaşkanlar Emre Kocadağ ile Fatih Hakan Avşar, Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Taraftar ve Süleyman Seba İle Akatlar Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı yemekte yer aldı.

Ahmet Nur Çebi, yemekte sohbet ettiği teknik direktör Önder Karaveli, teknik ekip ve futbolculara Galatasaray maçında başarılar diledi.

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