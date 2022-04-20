Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 34'üncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.