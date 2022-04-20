Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde salonda ve sahada yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Salonda ısınma ve stretching çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, sahada ise koordinasyon çalışmaları yaptı. Öte yandan teknik direktör Valerien Ismael, çalışmanın ardından sahada çocuklarıyla oyun oynadı.
Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.
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