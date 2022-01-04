Beşiktaş'ta koronavirüs şoku

Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Beşiktaş, bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının COVID-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, yarın (5 Ocak) Katar’ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."