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Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sözleşmesi feshedilecek

Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transfer olmasının ardından Fransız futbolcu N'Koudou'nun da sözleşmesinin feshedileceği öne sürüldü.
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sözleşmesi feshedilecek

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda son olarak bir ayrılık yaşanmış, takımın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz İskoç ekibi Rangers'a transfer olmuştu. Beşiktaş'ta, bir oyuncu ile daha yollar ayrılma aşamasına geldi.

İSTANBUL'A DÖNÜŞTE AYRILIK

Yönetimin sözleşme fesih görüşmelerinde sona geldiği N'Koudou ile yollar takımın İstanbul'a dönüşünde resmi olarak ayrılacak.

KÜÇÜK BİR PÜRÜZ KALDI

Fransız kanat oyuncusu ile siyah-beyazlı yönetim arasında fesih için küçük bir pürüz kaldığı, tarafların ödenecek tazminatta anlaşmasının an meselesi olduğu belirtildi. Beşiktaş, N'Koudou'nun alternatiflerini de arıyordu. 

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