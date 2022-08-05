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Beşiktaş'ta skuter denetimi, "ödemeyeceğim, yırtıp atacağım"

BEŞİKTAŞ'ta gerçekleştirilen denetimlerde kurallara aykırı elektrikli skuter kullananlara cezai işlem uygulandı.
Beşiktaş'ta skuter denetimi, "ödemeyeceğim, yırtıp atacağım"

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bebek Cevdet Paşa Caddesi'nde saat 15.00'te elektrikli skuter sürücülerine yönelik denetim başlattı. Kaldırımda skuter süren ya da yolda birden fazla kişiyle skutera binenlere 427 lira para cezası uygulandı.

Kaldırımda skuter kullanırken ceza yazılan Samet Öter, "427 lira ceza yazdılar. Canları sıkıldı bize ceza yazıyorlar. Ben kaldırımda gidiyordum, yoldan gitsek araba bize çarpsa can güvenliğimiz yok. Kaldırımdan gitsek her zaman bahane buluyorlar. Bu cezayı ödemeyeceğim, şimdi yırtıp atacağım. Biz kaldırımdan giderken hiç uyarmadılar, direk cezayı yazdılar. Ters yönden gitsek yine bahane bulup bize yine ceza yazarlardı. Kafalarına göre ceza yazıyorlar" dedi. Skutera iki kişi binenler de durdurulup, 427 lira ceza yazıldı.

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