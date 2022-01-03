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Beşiktaş'ta Süper Final öncesi şok! 5 futbolcu kadrodan çıkartıldı

Beşiktaş, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkarıldıklarını açıkladı.
Beşiktaş'ta Süper Final öncesi şok! 5 futbolcu kadrodan çıkartıldı

Turkcell Süper Kupa finalinde 5 Ocak Çarşamba akşamı Katar'da Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta 5 futbolcunun kadrodan çıkartıldığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar’ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir."

Kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş, Antalyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'ta koronavirüse yakalanan Oğuzhan Özyakup ise maç kadrosuna yer almıyor.

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