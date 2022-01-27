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Beşiktaş'ta Vida ve Ghezzal, Antalya kampına katıldı

Beşiktaş, Antalya'da lig hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor. Siyah beyazlı ekipte Domagoj Vida ve Rachid Ghezzal kampa dahil olurken, Vida takımla, Ghezzal ise salonda çalıştı.
Beşiktaş'ta Vida ve Ghezzal, Antalya kampına katıldı

Beşiktaş, milli maç takvimi nedeniyle lige verilen arada kamp çalışmaları için Antalya'da hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor. Siyah beyazlılar Belek turizm merkezinde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Siyah beyazlıların basına yarım saat açık antrenmanı koşuyla başlarken, ısınma hareketleriyle devam etti. 30 metrelik koşu ölçüm cihazının çalışmaması sonucu oyuncular antrenmanı kaldığı yerden sürdürürken, çalışma minyatür kale maçıyla sona erdi. Teknik direktör Karaveli'nin takımla beraber Antalya kampına götürülen genç oyuncularla yakından ilgilendiği görüldü.

Siyah beyazlı ekipte çalışmaya 8 oyuncu katılmadı. Medipol Başakşehir ile anlaştığı iddia edilen Salih Uçan ve Valentin Rosier salonda çalışırken, milli takım kamplarında bulunan Atiba ile Larin, sakatlıklarından dolayı İstanbul'da tedavi olan Josef de Souza, Umut Meraş, N'Koudou ve kaleci Mert Günok takımla çalışmada yer almadı. Domagoj Vida ve Rachid Ghezzal kampa dahil olurken, Vida takımla, Ghezzal ise salonda çalıştı.

Siyah beyazlılar, çalışmalarını yarın Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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