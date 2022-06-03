  • BIST 2.602,35
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.5292
  • Euro 17.7292
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 30 °C
»

Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlık kamplarının programı belli oldu.
Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu

Siyah-beyazlı takım, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde topbaşı yaparak başlayacak.

Bir hafta İstanbul'da çalışacak Beşiktaş, ilk etabın ardından 5 Temmuz Salı günü ise Avusturya'da 16 Temmuz'a kadar kamp yapacak.

Siyah-beyazlılar daha sonra 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya'nın Alicante şehrinde son kampını yaparak yeni sezona hazırlanacak.

Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı ise daha sonra açıklanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor03 Haziran 2022 Cuma 10:44
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Bulgaristan'la karşılaşacak03 Haziran 2022 Cuma 10:44
  • Efes'i deviren Galatasaray seriyi 5. maça taşıdı!03 Haziran 2022 Cuma 09:57
  • PFDK'den Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası02 Haziran 2022 Perşembe 16:41
  • Beşiktaş Kulübünün yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı02 Haziran 2022 Perşembe 15:54
  • Fenerbahçe KAP'a bildirdi! işte Jorge Jesus'un maliyeti...02 Haziran 2022 Perşembe 14:37
  • Ergin Ataman için ünlü muhabirden NBA iddiası!02 Haziran 2022 Perşembe 14:29
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi02 Haziran 2022 Perşembe 14:13
  • Katıldığı ilk turnuvada dirseği kırılan sporcu, pes etmeyerek Avrupa şampiyonu oldu02 Haziran 2022 Perşembe 12:49
  • Kayserispor puanları evinde topladı02 Haziran 2022 Perşembe 12:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti