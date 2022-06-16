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Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması belli oldu

Beşiktaş yeni sezon çalışmalarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak.
Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni sezon çalışmalarına başlayacak Beşiktaş, iki yurt dışı kampı gerçekleştirecek.

İlk kampını Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde 5-16 Temmuz tarihlerinde yapacak siyah-beyazlı ekip, 20-27 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Alicante şehrinde hazırlıklarını sürdürecek.

Siyah-beyazlılar, İspanya kampında ise iki hazırlık maçı oynayacak.

İlk hazırlık maçını 23 Temmuz Cumartesi günü Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers ile oynayacak Beşiktaş, ikinci maçında ise 26 Temmuz Salı günü Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın Avusturya'da oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise daha sonra açıklanacak.

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