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Beşiktaş'tan Gedson Fernandes paylaşımı

Beşiktaş Kulübü, sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamlayan Gedson Fernandes ile ilgili paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes paylaşımı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Portekizli oyuncunun ilk 3 harfini sırayla paylaşan siyah-beyazlı kulüp, 23 yaşındaki futbolcunun isminin kalan bölümünü ise 19.05'te videolu olarak paylaşarak Galatasaray Kulübüne gönderme yaptı.

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Gedson Fernandes videoda, "Önümüzdeki haftayı bekleyin." dedi.

Siyah-beyazlı kulüp şubat ayında yaptığı açıklamada, Fernandes ile 4+1 yıllığına anlaştıklarını ve oyuncu için Benfica'ya 6 milyon avro ödeneceğini duyurmuştu.

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