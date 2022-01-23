Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama bulguları tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabaka sırasında uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun tedavisine başlandığı aktarıldı.