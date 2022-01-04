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Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme talebi

Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa için Katar'da bulunan Beşiktaş, tüm takımlarda artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle Süper Lig'de ikinci yarının 15 gün geç başlatılması yönündeki talebini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.
Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme talebi

Beşiktaş ve Antalyaspor, Süper Kupa mücadelesinde Katar'da karşı karşıya gelmeye hazırlanıyorlar. Fakat her takımda artan Covid-19 vakaları Beşiktaş'ı Süper Lig 'in ikinci yarısının başlangıç tarihine ilişkin bir talebe sürükledi. 

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Nihat Özdemir ile bir görüşme yaptığı ve her kulüpte artış gösteren Covid-19 vakaları doğrultusunda Süper Lig'de ikinci yarının 15 gün geç başlaması talebini ilettiği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu, talebi değerlendirmeye almaya hazırlanırken Beşiktaş cephesi de gelecek cevabı bekliyor. 

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