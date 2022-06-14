  • BIST 2.510,14
  • Altın 1012.659
  • Dolar 17.2035
  • Euro 17.984
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

BES'te yeni uygulama! Altın karşılığı olacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) genelgesine göre, işveren grup emeklilik sözleşmeleri ile otomatik katılım sistemi dışındaki BES sözleşmelerine yeni bir uygulama getiriliyor.
BES'te yeni uygulama! Altın karşılığı olacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) genelgesine göre, işveren grup emeklilik sözleşmeleri ile otomatik katılım sistemi dışındaki BES sözleşmelerine, üçüncü kişiler hediye amaçlı olarak katkı payı ödeyebilecek.

Bu hizmeti vermek isteyen emeklilik şirketi, katılımcı adına internet sitesinde veya mobil uygulamada, emeklilik sözleşmesine özgü karekod veya benzeri araçlarla üretilen tanımlayıcı bilgiyi, katılımcının kendisinin veya vasisinin rızası ile erişime açacak.

Hediye amaçlı olarak ek katkı payı ödemesi yapacak kişi, şirketin ödeme sayfasına yönlendirilecek. Burada, adına katkı payı ödemesi yapılacak emeklilik sözleşmesi sahibinin adı ve soyadı bilgileri, ek katkı payı olarak ödenecek tutar ve hediye edenin adı ve soyadı bilgileri ile iletişim bilgisi istenecek.

ALTIN KARŞILIĞI ÖDEME

Emeklilik şirketi, hediye edenin talebi halinde, elektronik veya basılı hediye sertifikasını hediye edene veya katılımcıya iletecek. Şirket, sertifika üretimi karşılığında hizmet bedeli talep edebilecek. Yapılan işlem neticesinde elektronik iletişim aracı ile BES katılımcısına bilgilendirme yapılacak.

Hediye katkı payı sertifikalarında, hediye etme gerekçesi de yer alacak. BES katılımcılarına evlilik, doğum, doğum günü, bayram, anneler günü, babalar günü, sevgililer günü ya da başka bir önemli gün dolayısıyla hediye ödeme gönderilebilecek.

Hediye katkı, altın karşılığı da olabilecek. Hediye katkı payı ödeyenler çeyrek, tam, yarım altın tutarlarında ödeme yaptığını sertifikada belirtebilecek. Katılımcıya ya da hediye edene gönderilecek sertifikalarda, özel mesaj bölümü de yer alacak. Hediye ödemeleriyle ilgili sertifikalar mecburi olmayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ticaret Bakanı Muş: 2022 yılı için 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımızdan eminiz13 Haziran 2022 Pazartesi 14:13
  • TİM Başkanı Gülle: 2021 yılında ilk 1000 firmamızın ihracatı, yüzde 33 artışla 123 milyar doları aştı13 Haziran 2022 Pazartesi 14:04
  • EPGİS'ten 'motorine 2,60 TL zam' iddiasına açıklama13 Haziran 2022 Pazartesi 13:38
  • Eski TCMB Başkanı Gazi Erçel vefat etti13 Haziran 2022 Pazartesi 13:20
  • Toplam ciro endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 128,8 arttı13 Haziran 2022 Pazartesi 10:46
  • Perakende satış hacmi nisanda yıllık bazda yüzde 14,7 arttı13 Haziran 2022 Pazartesi 10:46
  • Sanayi üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 10,8 arttı13 Haziran 2022 Pazartesi 10:45
  • Borsa haftaya düşüşle başladı13 Haziran 2022 Pazartesi 10:45
  • Cari açık rakamları açıklandı13 Haziran 2022 Pazartesi 10:44
  • Altına sıkılaşma freni!13 Haziran 2022 Pazartesi 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti