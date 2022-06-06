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'Beyaz cennet' Pamukkale’yi ilk 5 ayda 431 bin turist ziyaret etti

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın rakamlarını geride bıraktı.
'Beyaz cennet' Pamukkale’yi ilk 5 ayda 431 bin turist ziyaret etti

Beyaz renkli travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, pandemi nedeniyle kötü geçirdiği yılların ardından bu yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Dünyaca ünlü Pamukkale'yi geçen yılın ilk 5 ayında 127 bin 870 kişi ziyaret etti. Bu yılın aynı döneminde ise bu rakam 431 bin 83'e yükseldi. Geçen yıl mayıs ayında 38 bin 378 turistin ziyaret ettiği Pamukkale'yi bu yıl mayıs ayında ise 190 bin 200 turist ziyaret etti. Doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla yılın her mevsiminde ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'de geçen yıla oranla artan ziyaretçi sayısı turizmcileri sevindirdi.

'BU RAKAMLAR 2022 İÇİN UMUT VERİCİ'

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, "Bu sayılar bize gösteriyor ki; bize hedeflediğimiz 2 milyon turist hedefini rahatlıkla tutturabiliriz. Geçen yıla göre çok ciddi bir yükseliş var. Geçen yıl 5 ayda Pamukkale ve Hierapolis Ören Yeri'ni 127 bin 870 yerli ve yabancı ziyaret etmiş, bu yıl ilk 5 ayda ise 431 bin 83 kişinin ziyaret ettiğini görüyoruz. Bu rakamlar 2022 için umut verici oldu. Bundan sonraki aylarda da artış hızının devam etmesini bekliyoruz. Geçen yıl sadece mayıs ayında 38 bin 378 kişi ziyaret etmişti. Bu yıl nerdeyse 5 kat artışla sadece mayıs ayında 190 bin 200 kişi ziyaret etti. Özellikle Avrupa ülkelerinden yoğun şekilde rezervasyon alıyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı olmasaydı, 2019 yılının çok çok üzerinde rakamları yakalayacaktık. Çin haricinde de Uzak Doğu'dan ve Güney Amerika'dan misafirler geliyor. Biz bu yılı 2 milyonun üzerinde ziyaretçiyle kapatarak tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

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