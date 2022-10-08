  • BIST 3.567,60
  • Altın 1014.363
  • Dolar 18.5503
  • Euro 18.089
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

Beyaz kod veren aile hekimi mesai sonrası sopalarla darbedildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde yaşanan bir tartışma sonrası beyaz kod veren aile hekimi Ekin Hürel Günay, iş çıkışı 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı.
Beyaz kod veren aile hekimi mesai sonrası sopalarla darbedildi

Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos'ta Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen hasta ile merkezde çalışan engelli bir doktor arasında tartışma yaşandı.

Aynı merkezde aile hekimi olarak görev yapan Ekin Hürel Günay da tartışmayı sonlandırmak için araya girdi ve beyaz kod verdi.

Günay, bugün mesai sonrası kendisini bekleyen 3 saldırganın sopalı saldırısına uğradı.

Başından yaralanan, vücudunda da kırıklar oluşan Günay, ambulansla kaldırıldığı Torbalı'daki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Acil Servis'te gözlem altında tutulan Günay, saldırganlar arasında aile sağlığı merkezinde doktor ve sağlık personeliyle tartıştığı için hakkında beyaz kod verdiği kişinin de bulunduğu yönünde ifade verdi.

Olay sonrası şüpheliler S.A, F.A. ve S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Trafikte, evde, sokakta, kamuda her yerde sakin olalım"
Hastanede tedavisi süren Günay, AA muhabirine, saldırı anını anlattı.

İş yerinden birkaç yüz metre ileride saldırıya uğradığını belirten Günay, "Beyaz kod verdiğim, şikayetçi olduğum hasta ve 2 kişi daha iş yerimden birkaç yüz metre ileride aracımdan inerken sopalarla darbetmeye başladı. Şahıslardan birinin o olduğunu gördüm. Kendimden geçmişim. Gözümü açtığımda etrafta vatandaşlar vardı. İlk anda çok şiddetli ağrılarım vardı. Sonra hastaneye kaldırdılar." dedi.

Sağ gözünün arka tarafında bir kırık olduğunu ve net göremediğini ifade eden Günay, saldırı sonrası vücudunda çok ağrı duyduğunu, ancak hastanede tedavinin başlamasıyla kendini daha iyi hissettiğini dile getirdi.

Hastanede kendisini ziyaret eden İzmir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Günay, "İnsanlarımızın hepsine sakin olmalarını diliyorum. Trafikte, evde, sokakta, kamuda her yerde sakin olalım. Sağlıkta da doktorlara, hemşirelere karşı saygılı ve sakin olalım." diye konuştu.

Meslektaşları ziyaret etti
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Şen, Torbalı'daki Aile Sağlığı Merkezinde çalışan meslektaşlarının iş çıkışı sopalı saldırıya uğradığını ifade ederek, "Kafa, göğüs ve batın travması var." dedi.

Ekin Hürel Günay'ın tedavisinin sürdüğünü belirten Şen, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir ay önce aynı merkezde çalışan engelli bir doktor meslektaşımıza, bugün saldıran kişilerden biri fiziki müdahalede bulunmuş. Bugün saldırıya uğrayan arkadaşımız da araya girip müdahil olmuş ve beyaz kod süreci başlatmışlar. Daha sonra bugün yanında 2 kişiyle birlikte pusu kurarak iş çıkışı saldırarak daha çok kafa bölgesine olmak üzere darbetmişler arkadaşımızı."

Şen, Ekin Hürel Günay'ın yıllar önce Karabağlar ilçesinde görev yaptığı sırada yine şiddete maruz kaldığı bilgisini verdi.

İzmir Tabip Odası danışmanı avukat Mithat Kara da olayın takipçisi olacaklarını dile getirerek, "Şu anda şüpheliler gözaltında. Yarın sabah adliyeye sevk edilmesini bekliyoruz." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da kalorifer kullanımı kısıtlandı08 Ekim 2022 Cumartesi 01:07
  • Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı08 Ekim 2022 Cumartesi 01:06
  • Bakan Nebati'den asgari ücret çıkışı08 Ekim 2022 Cumartesi 01:05
  • Kütahya Hacı Bektaş-i Veli Cemevi’nin temeli atıldı08 Ekim 2022 Cumartesi 01:03
  • Azerbaycan panelinde 'Tek millet iki devlet' vurgusu08 Ekim 2022 Cumartesi 01:01
  • Torbalı'da AK Parti irtibat bürosuna sopalı saldırı08 Ekim 2022 Cumartesi 00:57
  • Antalya’da servis midibüsü devrildi, 9 kişi yaralandı07 Ekim 2022 Cuma 10:18
  • Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi07 Ekim 2022 Cuma 10:17
  • Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak07 Ekim 2022 Cuma 10:17
  • Gastronomi treni ilk seferine Afyonkarahisar'da başladı07 Ekim 2022 Cuma 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti