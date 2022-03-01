Beyaz Saray açıkladı: ABD Ukrayna'da 'uçuşa yasak bölge' mi ilan edecek?

Beyaz Saray Sözcüsü Jean Psaki, ABD'nin Ukrayna'da "uçuşa yasak bölge" oluşturmayı planlamadığını, zira böyle bir kararın Rusya ile doğrudan savaşa girmek anlamına geldiğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında konuştu.

Psaki, ABD'nin Ukrayna'da "uçuşa yasak bölge" kurmasının Rusya ile doğrudan çatışmaya girmek anlamına geleceğini ve böyle bir şeyi de planlamadıklarını açıkladı.

Şu anda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili her seçeneğin masada olduğunun altını çizen Psaki, şöyle konuştu:

"Ancak Başkan Joe Biden, Rusya ile savaşmaları için Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini sürekli söylüyor. Uçuşa yasak bir bölge oluşturmak bunun korunmasını gerektirir, bu durumda da Amerikan askerinin bölgede görevlendirilmesi gerekir. Bu, Rusya ile doğrudan bir çatışma, belki de savaş olur. Biz bu savaşın bir parçası olmayı planlamıyoruz."