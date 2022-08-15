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Beykoz Küçüksu’da dere taştı, dükkanları ve camiyi su bastı

BEYKOZ Küçüksu Caddesi’nde sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur nedeniyle Hamam Deresi taştı. Taşan derenin suları caddedeki dükkanlara zarar verdi, Hoca Mahmut Bayram Camii avlusunu ve abdesthanesini su bastı.
Beykoz Küçüksu’da dere taştı, dükkanları ve camiyi su bastı

İstanbul’da sabahın erken saatlerinde kuvvetli yağmur yağışı birçok ilçede etkisini gösterdi. Beykoz Küçüksu Cadde’sinde bulunan Hamam Deresi yağmurun etkisiyle taştı. Derenin yanında bulunan Hoca Mahmut Bayram Camii’nin avlusunu da su bastı. Caminin içindeki su caddeye aktı. Caminin abdesthanesi de kullanılamaz hale geldi. Cadde üzerinde bulunan çok sayıda dükkanı da su bastı. 
 

DERENİN TAŞMA ANI KAMERADA 

Hoca Mahmut Bayram Camii’nin yanında bulunan Hamam Deresi’nin taşma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yağışın etkisiyle derenin suyunun cami avlusuna aktığı görülüyor. 


 

"CAMİ KOMPLE SU İLE DOLUYDU" 

Cami cemaatinden Cevdet Ağaca, "Yağmur yağdı sel oldu. Caminin bu kısmı alçakta kalıyor. Derede su birikince buraları komple su bastı. Bu avlu komple su ile doluydu. Tuvaletlerin orası ve cadde boydan boya su doldu" dedi. 



"CADDE ÜZERİNDE KAYIK YÜZERDİ" 

Küçüksu Caddesi üzerinde bakkal olan Murtaza Köse, "Birdenbire bir yağmur yağmaya başladı. Felaket gibiydi ve çok hiddetliydi. Buradaki tezgahtan bütün malzemelerimi aldım. Dereden aniden sel geldi. Benim hasarım çok yok, hemen kaldırdım mallarımı çünkü daha önce de 5 kere benzerini yaşadık. Cadde üzerinde kayık yüzerdi. Caddedeki bütün esnaf mahvoldu" diye konuştu.(

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