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Beykoz'da ahır yangınında 10 büyükbaş hayvan öldü

Beykoz'un Örnekköy Mahallesi'nde bir ahırda çıkan yangında 10 hayvan öldü.
Beykoz'da ahır yangınında 10 büyükbaş hayvan öldü

Yangın, saat 03.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi Tepetarla Caddesi'nde bulunan üç katlı binanın arkasındaki ahırda meydana geldi. Ahırdan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İçerideki 8 büyükbaş hayvan ile 2 buzağı yangın sonucu öldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

'ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Ahır sahibinin kardeşi Orhan Bakoğlu olayla ilgili, “Yangın çıktığını duyunca geldik. Alevler ahırın her tarafını sarmıştı. İçeri girdik hayvanlar telef olmuştu. 8 büyükbaş ve 2 buzağı telef oldu. Çok üzüldük. Zararımız çok büyük. Yangının elektrikten çıktığının düşünüyoruz. Süt dolaplarının olduğu yerde, fareler kabloları yemiş olabilir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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