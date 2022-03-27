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Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Beykoz'da İETT otobüsüyle Beykoz Belediyesine ait kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çubuklu Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde 34 VT 9043 plakalı İETT otobüsüyle Beykoz Belediyesine ait 34 KG 0214 plakalı kamyonet çarpıştı.


Kazada İETT otobüsünün şoförü ile bir yolcu ve Beykoz Belediyesine ait kamyonetin şoförü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan İETT otobüsü ile kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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