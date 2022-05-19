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Beylikdüzü’nde yanan doğal gaz borusuna pet şişedeki su ile müdahale etmeye çalıştı

Beylikdüzü’nde yanan doğal gaz borusuna pet şişedeki su ile müdahale etmeye çalıştı
Beylikdüzü’nde, altyapı çalışmaları sırasında hasar alan doğal gaz borusu tutuştu. Alevlere bir işçinin, pet şişeye doldurduğu su ile müdahale etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde yapılan altyapı çalışmalarında, bilinmeyen bir nedenle hasar alan doğal gaz borusu aniden tutuştu. Alevler yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

PET ŞİŞEYE DOLDURDUĞU SU İLE MÜDAHALE ETTİ

Alevlerin büyümesi üzerine çevredeki işçiler itfaiye gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı. Bir işçi kepçeden kum dökerek yangının büyümesini engellemeyi denedi. Bir başka işçi ise pet şişeye doldurduğu su ile alevlere müdahale etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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