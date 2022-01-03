Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de 12 saatlik su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir." denildi.
Su alamayacak bölgeler ise şöyle;
BEYOĞLU SU KESİNTİLERİ
Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu
BEŞİKTAŞ SU KESİNTİLERİ
Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız
ŞİŞLİ SU KESİNTİLERİ
Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy
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