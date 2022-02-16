  • BIST 2.041,43
  • Altın 818.659
  • Dolar 13.6247
  • Euro 15.5077
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 1 °C
»

Beyoğlu'nda otomobili kurşunlayıp 2 kişiyi ağır yaraladı, Diyarbakır'da yakalandı

İSTANBUL Beyoğlu'nda trafik ışıklarında bekleyen bir otomobili kurşunlayarak 2 kişiyi ağır yaralayan H.S., Diyarbakır'da yakalandı.
Beyoğlu'nda otomobili kurşunlayıp 2 kişiyi ağır yaraladı, Diyarbakır'da yakalandı

Olay, 6 Aralık 2021'de sabaha karşı İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafik ışıklarında bekleyen 34 COP 236 plakalı otomobile yaklaşan H.S., araca ateş açtı. Şüpheli kaçarken, kurşunların hedefi olan Y.K. ve M.A. kanlar içerisinde kalmalarına rağmen otomobille 2 kilometre ilerleyip, trafik denetimi yapan polis ekiplerine sığındı. Polislerin durumu bildirmesi üzerine yaralı Y.K. ve M.A. için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DİYARBAKIR'DA KOM EKİPLERİNCE YAKALANDI

Olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan H.S.'nin Diyarbakır'a geldiği bilgisini alan Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu yerini belirlediği H.S.'yi bir süre takibe aldı. Sokak içerisinde çevre güvenliği alan polis, H.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 

Öte yandan H.S.'nin üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seyir halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü16 Şubat 2022 Çarşamba 18:23
  • Hasta yakınından doktora darp ve ölüm tehdidi16 Şubat 2022 Çarşamba 16:39
  • Akaryakıt istasyonunda özel düzenekli toprak altı kaçak satışa soruşturma15 Şubat 2022 Salı 22:35
  • Hastane otoparkında sevgilisinin eski kocasını vurdu15 Şubat 2022 Salı 21:33
  • Kimliği sığınaktaki malzemelerin incelemesinde tespit edilen PKK şüphelisi tutuklandı15 Şubat 2022 Salı 21:32
  • İstinaf, 4 yaşındaki Leyla'nın ölümüyle ilgili 7 sanığın beraatını onadı15 Şubat 2022 Salı 21:31
  • Kâğıthane'de zabıtaya saldıran seyyar satıcı iki kardeş gözaltına alındı15 Şubat 2022 Salı 20:30
  • MİT mensubunun ifşa edilmesi davasında cezası onanan gazeteci tutuklandı15 Şubat 2022 Salı 20:28
  • Kars'ta 15 kaçak göçmen yakalandı, üzerlerinden sahte yol izin belgesi çıktı15 Şubat 2022 Salı 20:27
  • Eniştesini yeğenlerinin gözü önünde öldürdü15 Şubat 2022 Salı 19:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti