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Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı

Taksim Beyoğlu'ndaki hain terör saldırısında patlamada yaşamını yitirenlerin isimlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısının acısı hala taze. Hain saldırıda yaşanan patlamada 6 kişi hayatını kaybetmiş ve 81 kişi ise yaralanmıştı.

Yaralananlardan 39'u tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimlerini açıkladı.
Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "6 terör şehidimiz var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Hayatını kaybedenlerin kardeşlerimiz Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu." dedi.

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