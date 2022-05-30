Beypazarı Ayvaşık’ta belediyeden satılık 51 dönüm arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Beypazarı’nda belediye Ayvaşık Mahallesi’nde 51 dönüm sanayi-ticaret imarlı arsayı satışa çıkardı.
Beypazarı Belediyesi mülkiyetindeki 51 dönüm arsa açık artırma usulü ile satılacak.
Beypazarı Ayvaşık’ta belediyeden satılık 51 dönüm arsanın muhammen bedeli 2 milyon TL olarak ilan edildi.
İhale ve teklif açma tarihi: 20.06.2022
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