Beypazarı Ayvaşık’ta belediyeden satılık 51 dönüm arsa

Beypazarı’nda belediye Ayvaşık Mahallesi’nde 51 dönüm sanayi-ticaret imarlı arsayı satışa çıkardı. Beypazarı Belediyesi mülkiyetindeki 51 dönüm arsa açık artırma usulü ile satılacak ve muhammen bedeli yaklaşık 2 milyon TL.