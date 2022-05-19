  • BIST 2.393,61
  • Altın 945.368
  • Dolar 15.95
  • Euro 16.8761
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Beypazarı Başağaç’ta icradan satılık ev

Ankara ilçesi Beypazarı’nın Başağaç Mahallesi’nde 112 metre kare ev icra yoluyla satılıyor. Beypazarı Başağaç’ta icradan satılık evin muhammen bedeli 450 bin TL ve birinci satış tarihi 20.06.2022.
Beypazarı Başağaç’ta icradan satılık ev

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Beypazarı’nın Başağaç Mahallesi’nde 112 metre kare ev icra yoluyla satılıyor. 

Beypazarı Başağaç’ta icradan satılık evin muhammen bedeli 450 bin TL ve birinci satış tarihi 20.06.2022.

Satış işlemini Beypazarı İcra Hukuk Mahkemesi yapıyor. 

Beypazarı Başağaç’ta icradan satılık ev ilanının detayları için TIKLAYIN

beypazari-basagac-icra-satilik-daire.jpg

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi cenaze nakil aracı satın alacak18 Mayıs 2022 Çarşamba 07:42
  • Ankara Büyükşehir park ihalesine çıktı18 Mayıs 2022 Çarşamba 07:37
  • Etimesgut Topçu’da icradan satılık dubleks daire18 Mayıs 2022 Çarşamba 07:32
  • Ankara Karayolları mülkiyetindeki arsayı satışa çıkardı17 Mayıs 2022 Salı 10:29
  • Adalet Bakanlığı bilişim personeli alacak17 Mayıs 2022 Salı 10:24
  • Hacettepe’nin lisansüstü programlarına öğrenci alınacak17 Mayıs 2022 Salı 10:20
  • Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:41
  • Etimesgut Süvari mahallesinde icradan satılık arsa16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:38
  • Gölbaşı Bahçelievler’de icradan satılık daire16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:32
  • Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti