Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Beypazarı’nın Başağaç Mahallesi’nde 112 metre kare ev icra yoluyla satılıyor.
Beypazarı Başağaç’ta icradan satılık evin muhammen bedeli 450 bin TL ve birinci satış tarihi 20.06.2022.
Satış işlemini Beypazarı İcra Hukuk Mahkemesi yapıyor.
Beypazarı Başağaç’ta icradan satılık ev ilanının detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.