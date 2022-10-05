Beypazarı Belediyesi sera makine ve ekipmanı satın alacak

Başkent’te Beypazarı Belediyesi sera makine ve ekipmanı satın alacak. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü “Katı Yakıtlı Sera Makine ve Ekipman Alım İşi” için ihaleye çıktı. İhale detayları haberimizde: