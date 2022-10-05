Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te Beypazarı Belediyesi sera makine ve ekipmanı satın alacak.
Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü “Katı Yakıtlı Sera Makine ve Ekipman Alım İşi” için ihaleye çıktı.
İhale 27.10.2022 tarihinde Belediye’nin ihale salonunda yapılacak.
Beypazarı Belediyesi sera makine ve ekipman alım ihalesi ve BİK ilanının detayları için TIKLAYIN.
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