Beypazarı’nda akıl almaz hırsızlık: Benim deyip köprüyü hurdacıya satmış

Beypazarı’ndaki Gömleksiz Köprüsü’nün iş makineleriyle yıkılıp, demirlerinin çalınması olayının altından bir de sahtekarlık çıktı. Z.K. isimli şahıs köprüyü "sahibi benim" diyerek, hurdacı Y.Ç.’ye satmış.

Beypazarı’nda 1936 yılında Kirmir Çayı üzerinde inşa edilen ve 44 yıldır atıl olduğu belirtilen Gömleksiz Köprüsü’nün çalındığı ortaya çıkmıştı. Olay Jandarma ekiplerinin devriye gezerken köprünün olmadığını fark etmesi ile ifşa olmuştu. Ocak 2022'de meydana gelen sıradışı hırsızlık olayının ayrıntıları şaşkınlığı daha da artırdı. Dava dosyasına giren sanık ifadeleri, köprünün nasıl çalındığını ortaya çıkardı.

Beypazarı ’ndaki Gömleksiz Köprüsü ’nün iş makineleriyle yıkılıp, demirlerinin çalınması olayının altından bir de sahtekarlık çıktı. Z.K. isimli şahıs köprüyü "sahibi benim" diyerek, hurdacı Y.Ç.’ye satmış. Ve birlikte yıkıp götürmüşler.

“KARAYOLLARI BANA VERDİ” DEDİ

Z.K. ifadesinde "CİMER’e yaptığım müracaat ile köprünün yıkımının bana verileceğini düşünerek yıkıma başladık" dedi. Hurdacı Y.Ç. ise “Hurdacılık yapıyorum, köprüden çıkacak demirleri satın aldım. Z.K. köprüyü Karayolları’nın kendisine verdiğini söyledi" dedi. Z.K.’nın köprünün kendisine ait olduğunu söylediği hurdacı Y.Ç.’den 60 bin TL aldığı saptandı.

4 GÜN SÜRMÜŞ

Köprünün yıkım ve tahliye çalışmasının 4 gün sürdüğü öğrenildi. Z.K.'nin, atıl durumdaki köprünün demirlerini almak için CİMER'e başvuruda bulunduğu, olumsuz yanıt almasına rağmen, burayı hurdacı Y.Ç.’ye sattığı belirlendi. Ardından iş makineleri ile köprünün yıkıldığı, kamyonlarla parçalar halinde hurdacılar sitesine götürüldüğü, burada parçalanıp, 70 ton demir elde edildiği belirlendi.

“RESMİ YIKIM SANDIK”

Çevredeki vatandaşlar, köprüdeki yıkım çalışmasını gördüklerini, ancak çalışanların rahat tavırları nedeniyle şüphelenmediklerini, resmi yıkım olduğunu düşündüklerini söylediler.

500 METRE UZUNLUĞUNDAYDI

1936’da yapılan ve Ankara-Beypazarı arasında sürücülerin geliş-gidiş olarak kullandığı, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki köprü, 1978 yılında meydana gelen sel felaketinde ağır hasar gördü. Köprünün bazı bölümleri yıkılırken, bazı yerlerinde de derin çatlaklar oluştu. Aynı yıl yeni köprünün yapılıp, devreye girmesiyle eski köprü, atıl kaldı.

www.gazeteilksayfa.com